Capodanno con i botti ha fatto salire a 703 gli interventi dei Vigili del Fuoco. Ad Afragola una donna colpita da un proiettile

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi riconducibili ai festeggiamenti del Capodanno sono stati 703, in lieve aumento rispetto allo scorso anno quando furono 646. In fiamme anche alcune auto parcheggiate in strada. Il maggior numero di interventi (101) in Emilia Romagna. Il fatto più grave al momento, quello avvenuto ad Afragola, in provincia di Napoli, dove una 45enne è stata ferita alla testa da un proiettile vagante mentre festeggiava all'interno di un'abitazione. La donna è morta in ospedale. A Napoli e provincia i feriti per i botti sono 36. - (PRIMAPRESS)