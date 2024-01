Morte donna Afragola: arrestato il nipote che avrebbe fatto partire accidentalmente un colpo dalla pistola a Capodanno

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sarebbe stato il nipote a esplodere in modo accidentale il colpo di pistola che la notte di Capodanno ha ucciso Concetta Russo, 55 anni, mentre festeggiava nel suo appartamento di Afragola in provincia di Napoli. L'uomo,46 anni, è stato fermato nella notte dai Carabinieri a Casoria. Le accuse sono di omicidio colposo e porto abusivo di arma. Nel maneggiare una pistola detenuta senza regolare licenza, l'uomo avrebbe accidentalmente esploso un colpo che ha raggiunto alla testa la vittima, morta poco dopo in ospedale. L'arma, risultata rubata, è stata ritrovata ieri sera. - (PRIMAPRESS)