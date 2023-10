Calcio scommesse: dopo Fagioli e Tonali è la volta di Zaniolo davanti alla Procura di Torino

(PRIMAPRESS) - TORINO - Sprovveduti, superficiali, incapaci di rivolgere il loro tempo libero su interessi formativi, è il quadro che emerge dall'inchiesta del calcio scommesse. Dopo Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, sarà Nicolò Zaniolo il prossimo a essere interrogato dalla Procura di Torino per il caso scommesse. Il calciatore dell’AstonVilla è il terzo calciatore iscritto nel registro degli indagati ma non è escluso qualche colpo di coda da altre testimonianze.

Nel frattempo, la posizione di Zaniolo sembrerebbe alleggerirsi, visto che né Fagioli né Tonali lo hanno citato nelle loro scommesse sul calcio, con il calciatore ex Roma che ha già ammesso, nel colloquio avvenuto con gli inquirenti nel ritiro azzurro, di aver scommesso sulle piattaforme oggetto delle indagini, ma mai sul calcio. Una versione che sembrerebbe già confermata dalle prove che la Procura ha raccolto ma in attesa di terminare altre indagini sugli smartphone sequestrati. - (PRIMAPRESS)