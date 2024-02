Bit Milano: Santanchè e Jelinic in visita allo stand di Israele che da marzo riprende i voli per la Città di David

(PRIMAPRESS) - MILANO - La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, l'Ad ENIT, Ivana Jelinic e il Consigliere di Amministrazione ENIT, Sandro Pappalardo hanno portato il loro saluto alla direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, Kalanit Goren presente con alla Borsa del Turismo di Milano con un programma di programmazione deciso ad andare oltre il difficile è drammatico momento che il paese sta attraversando, ritornando a tornare ad essere una delle destinazioni più interessanti del MediOriente.

Se la compagnia EL AL non ha mai smesso di volare ed ha sempre garantito i collegamenti con Israele e Lufthansa è stata la prima in Europa a ricollegare con quattro voli settimanali Tel Aviv con il suo hub di Francoforte e lo scalo di Monaco, verso Israele hanno ripreso a volare anche altri vettori del Gruppo tedesco: Austrian, con oltre otto frequenze a settimana tra Vienna e Tel Aviv e Swiss che vola più di cinque volte a settimana da Zurigo. Ma da marzo arriveranno le più importanti novità a partire da ITA Airways che ha annunciato che riprenderà le rotazioni da Roma a Tel Aviv. Stessa cosa per Easyjet che può essere acquistata sul sito anch'essa da marzo. Anche Neos e Wizzair contano di riprendere il volo da marzo e Ryanair già da questo febbraio programmando inizialmente di operare con rotte da e per Karlsruhe/Baden Baden, Marsiglia, Memmingen, Milano e Vienna.

"Siamo qui per essere con i nostri operatori, per comunicare con la stampa e per non smettere mai di programmare e di lavorare per la nostra Terra" ha dichiarato Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo arrivata in Italia poprio per l'edizione di BIT 2024. - (PRIMAPRESS)