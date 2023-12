Viaggi religiosi: incontro tra Monsignor Rino Fisichella e la delegata del turismo israeliano Kalanit Goren

(PRIMAPRESS) - ROMA - Guardare al prossimo futuro auspicando la fine del conflitto in MediOriente e la pacificazione su un terrirorio fortemente devastato. È stato questo lo spirito dell'incontro tra S.E. Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per la Evangelizzazione e la delegata per l’Italia al Turismo di Israele, Kalanit Goren. L’incontro, avvenuto presso la sede del Dicastero, ha avuto tra gli altri contenuti quello di porre rinnovate basi per la promozione del Turismo Religioso verso la Terra Santa anche e soprattutto a seguito della funzione che da alcuni mesi ricopre lo stesso Dicastero che ha tra le sue finalità la promozione e la conoscenza dei luoghi di maggior interesse per i pellegrini di tutto il mondo e Israele è tra questi.



