Recensioni online hotel, Santanchè: “Rivedere le regole”. Confindustria Alberghi “Pronti ad un tavolo”

ROMA - Rivedere le regole per i commenti e le recensioni online per alberghi e strutture ricettive. Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè ai microfoni di Radio 24. Posizione accolta con apprezzamento dalla Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Maria Carmela Coliaiacovo che ha commentato: "È evidente, infatti, che in questi anni, in assenza di una qualunque regolamentazione e o responsabilizzazione in capo a chi pubblica le proprie opinioni e commenti, si sono potute creare delle situazioni di distorsione del mercato che hanno penalizzato diversi operatori, Le opinioni dei clienti sono sempre importanti, possono e devono essere uno strumento di crescita e di miglioramento per gli operatori, ma l'attuale Far West lascia esposti gli imprenditori ad utilizzi impropri o addirittura fraudolenti - ha aggiunto Coliaiacovo - L'ipotesi di aprire un tavolo di riflessione sul tema ci trova completamente d'accordo e disponibili partecipare attivamente.