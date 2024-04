Bari Expolevante: la partecipazione dell'ASI per ricordare due secoli di storia dell'innovazione meccanica

(PRIMAPRESS) - BARI - Aprirà giovedì 11 aprile per restare aperta per l'intero weekend, la rassegna Expolevante, lo storico appuntamento espositivo alla Nuova Fiera di Bari. Tra gli appuntamenti

c’è lo spazio dedicato ai veicoli storici di cui molti legati al mondo del lavoro e dell'agricultura. L’Automotoclub Storico Italiano è presente con un intero padiglione dedicato alla mobilità tra turismo lento, scoperta di luoghi ma anche progresso tecnologico a cavallo di due secoli di ingegneria meccanica. Insieme ad ASI sono protagonisti i numerosi Club Federati della Puglia: Old Cars Club con l’anticipazione del suo Gran Premio di Bari, Club Automobile e Antica Carrozza di Bari, Aste e Bilancieri di Bitonto, Rombo Arcaico di Gravina in Puglia, Scuderia Fieramosca di Barletta, Club Jonico Veicoli Amatoriali e Storici “I Delfini” di Taranto. - (PRIMAPRESS)