Avellino: arresti domiciliari per il sindaco dimissionario Gianluca Festa (ex PD) per corruzione e falso

(PRIMAPRESS) - AVELLINO - I Carabinieri di Avellino hanno arrestato e messo ai domiciliari il sindaco dimissionario Festa, ex Pd e poi sostenuto da liste civiche. Ai domiciliari anche la dirigente Smiraglia e Fabio Guerriero, fratello del consigliere comunale Diego.Quest'ultimo è indagato, come la vicesindaca Nargi. I Pm contestano l'associazione a delinquere per reati contro la P.A, corruzione, falso, depistaggio, rivelazione di segreti, peculato e induzione indebita a dare e promettere utilità. - (PRIMAPRESS)