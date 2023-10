Camorra: 14 arresti tra Avellino e Caserta fino a Potenza e Catanzaro per estorsione e detenzione di armi

(PRIMAPRESS) - CASERTA - Operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Caserta in diversi comuni della Valle Caudina e nelle province di Avelino, Caserta, Potenza e Catanzaro. In campo anche unità cinofile. 14 le misure cautelari in carcere da parte dei militari. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, danneggiamento, detenzione di materiale esplodente, porto illegale di armi e traffico di stupefacenti,tutti reati aggravati dal metodo mafioso. - (PRIMAPRESS)