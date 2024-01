Napoli: 11 arresti di amministratori di enti locali per corruzione operati dalla Polizia e GdF

(PRIMAPRESS) - INDAGATI PER TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI, CORRUZIONE E TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE.

NAPOLI - Questa mattina è scattata un'operazione della Polizia di Stato e Guardia di Finanza a seguito di un’ordinanza di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 11 tra amministratori di enti locali, imprenditori ed esponenti politici gravemente indiziati, a vario titolo, di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, traffico di influenze illecite e turbata libertà degli incanti. Nel corso della giornata si conosceranno maggiori dettagli. - (PRIMAPRESS)