Aperto oggi il MIA, il mercato d'incontro per professionisti dell'audiovisivo. Borgonzoni" Fondi per progetti in chiave green"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è aperta oggi con una cerimonia a Palazzo Barberini in Roma, il Mercato Internazionale dell'Audiovisivo (MIA). Il MIA Tech Pavilion ospiterà un programma giornaliero di iniziative, showcase e masterclass per allargare gli orizzonti commerciali di tutti i professionisti che vogliono sapere di più su questo nuovo mondo. Unitevi a noi per un viaggio straordinario, un punto di incontro tra creatività e tecnologia, che espanda nuovi orizzonti e opportunità per i professionisti del settore audiovisivo e digitale.

Ecco l'intervento della Sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni: “Dall’impegno per la ripartenza delle sale all’attività di promozione all’estero dell’intero sistema audiovisivo, delle opere e dei professionisti che vi operano. Dagli investimenti in formazione delle nuove generazioni al lavoro per rimodulare il sistema di incentivi fiscali dedicati al settore. E poi accordi di coproduzione cinematografica con altri Paesi, protocolli d’intesa per agevolare l’accesso al credito delle imprese, ma anche finanziamenti da fondi Pnrr per accelerarne lo sviluppo in chiave green e digitale, nonché eventi di portata internazionale che aprano a nuove occasioni di confronto e collaborazione con partner globali, appuntamenti che il Ministero della Cultura sostiene o di cui si fa promotore. Frutto di una strategia che guarda al lungo periodo e si articola su binari diversi, il nostro piano d’azione si prefigge quale scopo il potenziamento dell’industria audiovisiva italiana: riteniamo infatti che il suo valore in termini culturali ed economici sia di vitale importanza per la crescita dell’Italia, dunque è nostro compito accrescerlo sempre più”. - (PRIMAPRESS)