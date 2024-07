Antisemitismo, Meloni: “Fuori i nostalgici”. La Commissione Segre acquisisce i video di FdI

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il nostro compito è troppo grande perché si possa consentire a chi non ne ha compreso la portata di rovinare tutto. Non ho e non abbiamo tempo da perdere con chi non è in grado di capire cosa sia FdI e quali siano le grandi sfide. E non ho e non abbiamo tempo da perdere con chi vuole farci tornare indietro o con chi ci trasforma in una macchietta" Lo scrive Giorgia Meloni,come presidente di FdI, al partito dopo l'inchiesta di Fanpage. Fuori chi è strumento dell' avversario. No a nostalgici e antisemiti.Abbiamo fatto i conti col Ventennio.

Un intervento dovuto questo di Meloni anche perhè oggi la Commissione Segre, che in Senato si occupa di razzismo e antisemitismo, ha deciso di acquisire i video dell'inchiesta di Fanpage sui militanti di Gioventù Nazionale, i giovani di FdI. L'esigenza, espressa nell'Ufficio di presidenza, è stata condivisa da tutti i gruppi parlamentari.Segre,in collega- mento, nella riunione ha informato del- la lettera ricevuta da Vito (ex FI) che chiedeva alla commissione di acquisire la documentazione,si sarebbe detta fa- vorevole. Mieli (FdI):"Via migliore per fare chiarezza". Plaude Verducci (Pd). - (PRIMAPRESS)