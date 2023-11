Ad Alpe Cimbra assegnato il titolo ACES di “European Community of Sport 2025”

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Alpe Cimbra in Trentino insignita del titolo di “European Community of Sport 2025, il riconoscimento di ACES per le città e le comunità virtuose dello sport inclusivo e sociale. "La vincita di questo importantissimo premio sottolinea come il territorio di Folgaria, Lavarone, Lusérn e di Altopiano della Vigolana sia particolarmente vocato ad accogliere grandi eventi sportivi nazionali e internazionali durante tutto l’anno, a offrire ai residenti un’ampia scelta di attività sportive e ricreative e soprattutto come l’offerta sportiva sia accessibile alle persone con disabilità. E’ proprio l’accessibilità il vero valore aggiunto di questo territorio di montagna", si legge nella nota stampa dopo la comunicazione arrivata dalla Commissione giudicante di ACES. "Questa vittoria è frutto di un lavoro fatto insieme ai Comuni di Lavarone e di Altopiano della Vigolana" afferma Michael Rech Sindaco del Comune di Folgaria capofila della candidatura - E’ la proclamazione di un percorso intrapreso tutti insieme e insieme alla nostra Azienda di Promozione Alpe Cimbra e che sarà un asset di sviluppo sia per i residenti che per i turisti. Festeggeremo tutti insieme a Bruxelles nella casa di tutti gli europei quando nel 2024 andremo a ritirare l’ambito riconoscimento. Da anni il territorio è partner, insieme a Trentino Marketing, della Federazione Italiana Ginnastica Ritmica, della Fiso e di Us Ski Team oltre che ospitare importanti eventi sportivi nazionali e internazionali. Nell’essere Comunità Europea dello Sport continua il nostro impegno nell’accogliere sempre nuovi eventi sportivi ed è proprio di pochi giorni fa la conferma che nel 2024 ospiteremo gli European Championship s Ocr. - (PRIMAPRESS)