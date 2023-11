Capitale Europea dello Sport: a Napoli il titolo di ACES per il 2026. Premiato il lavoro sulle periferie

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E' la città di Napoli ad aggiudicarsi il 26° titolo di “European Capital of Sport”. Il capoluogo partenopeo sarà il quarto Comune italiano, dopo Milano 2009, Torino 2015 e Genova 2024 ad entrare nella lista delle città virtuose dello sport inclusivo e sociale.

La comunicazione ufficiale è arrivata da ACES Europe, Federazione delle Capitali e Città Europee dello Sport, dopo aver terminato le visite delle Commissioni di Valutazioni alle Città candidate per il 2026, con le finaliste Napoli e Saragozza.

Per la prima volta il titolo di European Capital of Sport premia una città italiana del Mezzogiorno, che ha intrapreso più progetti per combattere evasione scolastica e microcriminalità nelle periferie urbane.

"I miei più sinceri complimenti al Comune di Napoli per il titolo ottenuto - le parole del Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli - ho potuto constatare dal vivo l'ottima sinergia tra tutti gli attori istituzionali locali, regionali e nazionali, fino al mondo dell'associazionismo sportivo, con una grande regia da parte del CONI Campania. L'Italia si dimostra Paese in prima fila nel grande mondo ACES e ciò ci rende orgogliosi del lavoro fatto sul territorio. Congratulazioni infine a tutti i Comuni italiani che hanno ottenuto il titolo nel 2025 e alle Comunità del 2024, che festeggeremo insieme a Bruxelles nella casa di tutti gli europei il prossimo 7 dicembre".

Nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, il Comune di Genova raccoglierà il testimone da Glasgow come European Capital of Sport 2024 mentre saranno assegnate le bandiere dei titoli 2024 ai comuni nominati Città dello Sport.

