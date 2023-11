Lavoro nel settore sport: ecco la circolare che disciplina il Fondo Pensione Inps e la Gestione Separata

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una circolare Inps (la n. 88 del 31 ottobre 2023), in materia di lavoro sportivo, illustra la nuova disciplina con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Nella parte 3 “Il regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Lavoratori sportivi del settore dilettantistico e lavoratori con attività amministrativo- gestionale”, i punti 10.1.1 e 11.1 riportano i termini di proroga al 16/12/23 per il versamento dei contributi specificando che: I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023, mentre, i relativi adempimenti, per gli stessi mesi, sono prorogati al 31 dicembre 2023. - (PRIMAPRESS)