8 novembre: il venerdì nero degli scioperi senza fasce di garanzia. I sindacati chiedono i rinnovi dei contratti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una giornata all'insegna degli scioperi quella di oggi venerdì 8 novembre 2024. Il trasporto pubblico locale incrocerà le braccia paralizzando per 24 ore la mobilità con bus, tram e metro in molte città italiane, da Roma a Milano, da Torino a Napoli. Non sono previste fasce di garanzia, ma solo "servizi minimi garantiti" che significa solo qualche bus e tram che bisognerà scoprire sui siti ed app dei singoli gestori che copriranno solo il 30% del servizio come, peraltro, aveva richiesto il Garante degli scioperi. Ciò vuol dire che anche nelle fasce in cui solitamente viene garantito un servizio regolare, ci potrebbero essere bus fuori servizio e disagi per gli utenti. La mobilitazione è stata proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl per chiedere il rinnovo del contratto collettivo di lavoro. - (PRIMAPRESS)