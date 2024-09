Crisi auto: il 18 ottobre sciopero delle ‘tute blu’. Ecco cosa si chiede al Governo

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La situazione è molto grave, servono risposte da Ue, governo, Stellantis e aziende della componentistica", è questo quanto si legge nel documento sottoscritto dai sindacati e con cui hanno annunciato lo sciopero del 18 ottobre per i lavoratori di Stellantis. La crisi profonda nella quale è sprofondato il settore dell’automotive, con in testa l’ex Fiat, ha spinto Fim, Fiom e Uilm ad organizzare una manifestazione che si terrà a Roma coinvolgendo le tute blu.

Sindacati compatti? Niente affatto perchè I segretari generali di Aqcfr, Fismic Confsal e Uglm, Giovanni Serra, Roberto Di Maulo e Antonio Spera, attraverso un comunicato congiunto, hanno espresso forte contrarietà nei confronti dell’iniziativa di Fim, Fiom e Uilm.

Ma quali sono le richieste che arriveranno a Palazzo Chigi? Proteggere i lavoratori, specialmente quelli della componentistica, eliminando la tassa del 20% sugli ammortizzatori sociali e sostenendo l’aumento della produzione nazionale, con l’obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli all’anno. "Chiediamo inoltre, che Stellantis acceleri gli investimenti sugli stabilimenti di Mirafiori, Melfi e Cassino e produca nuovi modelli anche in versione ibrida" si legge ancora nel comunicato. - (PRIMAPRESS)