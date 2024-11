Cina: da oggi la visita di Stato di Mattarella e Tajani a Pechino. Venerdì l’incontro con Xi Jinping

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è atterrato a Pechino. Il capo dello Stato sarà in visita di Stato in Cina per cinque giorni, in compagnia dalla figlia Laura. In rappresentanza del governo è presente il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Venerdì 8 novembre sono previsti i colloqui con il presidente cinese Xi Jinping. Sul tavolo gli scambi commerciali Italia-Cina anche in vista delle incognite dazi per l'Europa da parte dell'America con il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump ma anche la grande questione auto elettriche. Tra gli obiettivi anche una mediazione forte per i conflitti in atto che stanno uccidendo intere future generazioni di Paesi e dilapidando quantitativi di danaro in armi. - (PRIMAPRESS)