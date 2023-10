Voto Argentina: è ballottaggio tra il peronista Massa e il liberista Milei. Ritorno alle urne il 19 novembre

(PRIMAPRESS) - BUENOS AIRES - Il progressista Massa e l'ultraliberista Milei andranno al ballottaggio per le presidenziali argentine il 19 novembre. L'affluenza alle urne è stata con una percentuale alta anche se nonostante la speranza di cambiamento nella politica del paese che è in forte crisi economica con una inflazione al 140% e tasso di povertà al 40%, ad avvicinarsi alla soglia della maggioranza è il candidato Massa che supera il 36% dei voti, seguito da Milei con oltre il 30%. Staccata di diversi punti, con il 23,7% delle preferenze, la conservatrice Bullrich. Questi primi dati ufficiali mettono in luce la buona tenuta del peronismo progressista,nonostante la crisi economica "Il 10 dicembre convocherò un governo di unità nazionale",ha affermato Massa. - (PRIMAPRESS)