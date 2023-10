Elezioni Argentina: pronostici per la vittoria del “motosegatore” Javier Milei che sfida Massa e Bulrich

(PRIMAPRESS) - BUENOS AIRES - Oggi 22 ottobre l'Argentina va al voto per le elezioni presidenziali in uno scenario di forte crisi economica e dove il candidato più accreditato per la vittoria è un outsider di estrema destra: l'economista Javier Milei che ha fatto discutere per la campagna elettorale dai palchi della capitale esibendo una motosega come simbolo di un taglio a tutte le lobby.

È probabile che il voto sconvolga i mercati già traballanti dell’Argentina, incida sui suoi legami con partner commerciali come Cina e Brasile e fissi il percorso politico per il paese, un importante esportatore di cereali con enormi riserve di litio e gas di scisto. I seggi elettorali aperti mostravano tre candidati in testa che probabilmente divideranno il voto: l'economista libertario Javier Milei, il ministro dell'Economia peronista centrista Sergio Massa e la conservatrice Patricia Bullrich.

Milei, impegnato a “motosegare” lo status quo economico e politico, è il candidato da battere, con gli elettori arrabbiati che si accalcano al suo messaggio demolitore, stufi dell’inflazione al 138% e della povertà che colpisce oltre due quinti della popolazione. la popolazione.

"La gente vuole che le cose cambino", ha detto Federico Aurelio, presidente della società di consulenza Aresco. "Come? Non ne hanno idea, ma vogliono il cambiamento."

Milei che è stai paragonato a Donald Trump e Jair Bolsonaro, ha ottenuto una vittoria shock nelle primarie aperte di agosto, anche se Massa e Bullrich non erano molto indietro e potrebbe rivelarsi una gara combattuta. I sondaggisti non si aspettano alcun vincitore assoluto.

La soglia da superare dai candidati è del 45% dei voti o del 40% e di 10 punti di vantaggio per evitare il ballottaggio al secondo turno che si terrà il 19 novembre. Le votazioni di domenica termineranno alle 18:00. - (PRIMAPRESS)