Consiglio UE, Meloni al Senato: “Fermo no all’invio di truppe in Ucraina. Sarebbe escalation”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "No all'invio di truppe in Ucraina, porterebbero una escalation pericolosa". Così il presidente del Consiglio Meloni al Senato in vista del Consiglio Ue e confermando le anticipazioni del ministro degli Esteri, Tajani stoppando anche le polemiche che avevano visto posizioni in contrasto con le dichiarazioni di Salvini. Sul post elezioni in Russia con il plebiscito di Putin, là premier ha detto: "Non ci si può sedere al tavolo con chi non ha mai rispettato gli accordi". Ricorda la morte di Navalny, nome "simbolo del sacrificio per la libertà che non sarà dimenticato". E ribadisce "la condanna a elezioni farsa in territorio ucraino". In MediOriente, Meloni ha ribadito "la guerra l'ha scatenata Hamas",ma "a Israele ribadiremo la contrarietà a operazione a Rafah". La soluzione, sostiene ancora là premier italiana, sono i Due Stati. - (PRIMAPRESS)