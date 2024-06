Premierato: si del Senato con 109 voti favorevoli. Voto contrario di tutta l'opposizione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Approvato oggi in Senato il Ddl sul Premierato con 109 sì, 77 no e 1 astenuto. Hanno votato contro tutte le opposizioni. Il provvedimento passa ora alla Camera. Otto gli articoli del Ddl, che introducono l'elezione diretta del presidente del Consiglio. L'approvazione è la prima tappa di un percorso parlamentare che prevede altre 3 letture, a partire dalla prossima alla Camera. L'approvazione non solo riserverà ampie discussioni per la contrarietà dell'opposizione e per una riforma che, per la sua importanza, avrevve dovuto avere un consenso più largo. Già annunciate manifestazioni in piazza. - (PRIMAPRESS)