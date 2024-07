Strage Via D’Amelio: 32 anni senza verità per la morte di Paolo Borsellino e la sua scorta

(PRIMAPRESS) - PALERMO - A 32 anni dalla strage di via d'Amelio a Palermo, l'Italia ricorda una delle giornate più nere dello Stato. Quella in cui perse la vita il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Emanuela Loi, 24 anni, la prima donna poliziotto in una squadra di agenti addetta alle scorte; Agostino Catalano, 42 anni; Vincenzo Li Muli, 22 anni; Walter Eddie Cosina, 31 anni, e Claudio Traina, 27 anni. Unico superstite l'agente Antonino Vullo. Tutti uccisi dal tritolo mafioso il 19 luglio 1992. Una strage annunciata dopo l'uccisione del magistrato Giovanni Falcone solo 52 giorni prima. Non c'è ancora una verità in questa strage dove gli intrecci di funzionari di Stato deviati, mafia e finanza sono tali e tanti da far brancolare ancora nel buio. - (PRIMAPRESS)