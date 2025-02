Palermo: maxi-operazione antimafia dei Carabinieri con 200 arresti da Trapani a Reggio Calabria

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Quasi 200 arresti, nella maxi-operazione antimafia dei carabinieri scattata nella notte a Palermo come in diverse altre città italiane. Colpiti i mandamenti Porta Nuova, Noce Pagliarelli,Tommaso Natale-San Lorenzo, Santa Maria del Gesù e Bagheria, a Palermo e provincia e nelle loro diramazioni a Trapani, Catania, Reggio Calabria, Arezzo e Milano. Misure eseguite anche in diverse carceri italiane. Mafia, tentati omicidi, estorsioni e traffico di droga tra le accuse. - (PRIMAPRESS)