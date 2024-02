Rafah: Usa contro i raid israeliani ma Netanyhau replica: “Restano battaglioni da sconfiggere”

(PRIMAPRESS) - GAZA - Netanyahu:"Senza Rafah perdiamo guerra" "Coloro che dicono che in nessun caso dovremmo entrare a Rafah ci stanno sostanzialmente dicendo di perdere la guerra". Così il leader israeliano, spiega la pressione sulla Striscia. Netanyahu critica gli appelli internazionali contro l'operazione militare a Rafah, dove si sono rifugiati quasi 1 mln e mezzo di palestinesi spinti nel sud dalla guerra. Ieri il no degli Usa all'ingresso a Rafah. "Prenderemo i restanti battaglioni di Hamas a Rafah".E promette "un passaggio sicuro per i civili, per farli uscire. Stiamo lavorando a piano dettagliato". - (PRIMAPRESS)