Primarie Usa, il Super Tuesday premia Trump (Rep) in 11 Stati e Biden (Dem) in tutti

(PRIMAPRESS) - USA - Super Tuesday: Trump trionfa nelle primarie repubblicane in 11 Stati. La sfidante. Nikki Haley lo batte solo in Vermont. "Lo chiamano Super Tuesday per un motivo - ha detto dalla sua abitazione di MaraLago - Abbiamo fatto una cosa mai fatta prima nella storia(...) Il partito repubblicano sarà presto riunito, è un partito straordinario. Il Paese oggi è diviso,e Biden è il peggior presidente della storia". Ma con enfasi decisamente diversa anche Joe Biden, nelle primarie Democratiche, si entusiasma per l'ampio successo in tutti gli Stati. "Trump vuole distruggere la nostra democrazia, strappare le libertà fondamentali e approvare tagli fiscali per i ricchi", ha detto Biden mettendo in guardia gli americani dell'altra sponda. - (PRIMAPRESS)