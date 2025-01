Ostaggi Hamas: liberata la soldatessa israeliana Agam Berger. Ora l'attesa per Yehoud e Moses

(PRIMAPRESS) - STRISCIA DI GAZA - La soldatessa israeliana 20enne Agam Berger, uno degli ostaggi in mano ad Hamas è stata liberata a Jabalia, nel Nord della Striscia con il solito rituale del palco e la consegna alla Croce Rossa per poi assicurarla all'Esercito israeliano. La donna è già rientrata in Israele. Attesa la liberazione di altri due ostaggi,la civile Arbel Yehoud e l'80enne Gadi Moses, che dovrebbero essere rilasciati in altre località. La Jihad islamica ha pubblicato un video in cui Yehoud e Moses si abbracciano durante i preparativi per la liberazione. La riconsegna frammentaria degli ostaggi da parte di Hamas è dovuta al fatto che questi sono in mano a diversi gruppi collocati in varie parti del territorio presumibilmete fuori dalla Striscia. - (PRIMAPRESS)