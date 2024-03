Medioriente: oggi il voto all’Onu sulla risoluzione Usa mentre Blinken preme su Netanyhau per evitare lo sgombro di Rafah

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Si vota oggi alle Nazioni Unite la bozza di risoluzione presentata dagli Usa per un "cessate il fuoco immediato come parte di un accordo sugli ostaggi. Intanto dopo l'Egitto la sesta missione del Segretario di Stato USA, Blinken oggi si conclude in Israele dove a Netanyhau ribadirà la contrarietà all'operazione di terra delle forze di Tel Aviv a Rafah. Sarebbe "un errore", ha detto. Ma intanto, proprio a Rafah, l'agenzia palestinese Wafa riferisce di 8 morti e diversi feriti a seguito di un bombardamento israeliano. Tra le vittime figurano tre bambini e tre donne. diversi feriti a seguito di un bombardamento israeliano. Tra le vittime figurano tre bambini e tre donne. - (PRIMAPRESS)