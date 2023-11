MediOriente, il Qatar strappa un accordo di tregua e rilascio di 50 ostaggi da Hamas

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo mediato dal Qatar per una tregua di quattro giorni a Gaza e il rilascio di 50 prigionieri detenuti nell'enclave della Striscia di Gaza. Sono circa 150 i palestinesi detenuti nelle carceri israeliane che saranno liberati come parte dell’accordo.

Il primo ministro Netanyahu afferma che l’accordo non significa che la guerra finirà e promette che l’esercito israeliano andrà avanti dopo la pausa nei combattimenti.

I bombardamenti israeliani continuano durante la notte su tutta Gaza, anche intorno all'ospedale indonesiano e a Khan Younis, nel sud dell'enclave.

Sono oltre 14.100 le persone uccise a Gaza dal 7 ottobre. In Israele, il bilancio ufficiale delle vittime degli attacchi di Hamas ammonta a circa 1.200.

Il primo ministro israeliano Netanyahu ieri in serata ha detto al suo governo che l'accordo in corso di negoziazione con Hamas sugli ostaggi "è una decisione difficile ma è la decisione giusta". Il Presidente degli Stati Uniti,Biden, ha contribuito a "migliorare il quadro propostovi (...) per includere un maggior numero di ostaggi a un costo inferiore", ha dichiarato durante la riunione per raccogliere il definitivo via libera per pausa e scambi di prigionieri. Le famiglie degli ostaggi riunite sotto il parlamento israeliano hanno chiesto il rilascio di tutti i prigionieri. - (PRIMAPRESS)