MediOriente: il 17 febbraio parte la missione Ue in Mar Rosso per contrastare gli attacchi Houthi

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - Alla riunione informale del Consiglio di Difesa a Bruxelles di oggi si discuterà della delicata situazione in Mar Rosso per gli attacchi Houthi alle navi in transito nel Golfo yemenita. L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Borrell ha anticipato le sole due cose certe sulla missione europea: la data fissata per il 17 febbraio per l'inizio operazioni e il nome della missione Aspides (Protezione). Non si conosce ancora quanti è con quali modalità verrà operata la missione e chi la guiderà. - (PRIMAPRESS)