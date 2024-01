Primarie USA 2024: le strategie del repubblicano Ron DeSantis in Florida per escludere Biden

(PRIMAPRESS) - USA - Ron DeSantis, governatore della Florida e candidato repubblicano, sta valutando di escludere Biden dalle primarie dei Democratici nello Stato. Iniziativa a seguito dell'"invasione di 8 milioni di migranti" al confine con il Messico, attribuita al presidente Biden. Questo riflette la tensione politica, a seguito dell'esclusione di Trump in Maine e Colorado dalla corsa alle primarie basata sul 14° emendamen- to. DeSantis sottolinea così la strate- gia repubblicana per contrastare le a- zioni dell'attuale amministrazione Biden. - (PRIMAPRESS)