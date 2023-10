L’Onu denuncia le intenzioni di Israele di “svuotare” Gaza minacciando l’attacco di terra

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - L’ONU afferma che Israele vuole che più di un milione di persone lascino il nord di Gaza, compreso il personale delle Nazioni Unite, nelle prossime 24 ore, prospettando un’operazione di terra israeliana imminente, come annunciato da giorni. Hamas definisce l’avvertimento “falsa propaganda” ma solo l'intenzione di svuotare il paese. L'Onu è stata informata dall'esercito israeliano dell'ordine di "ricollocare" circa 1,1 milioni di residenti dal nord della Striscia di Gaza al sud entro 24 ore, e ha chiesto che questo ordine venga annullato. Lo ha fatto sapere il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Dujarric. Per l'Onu una simile evacuazione è im- possibile da realizzare "senza causare conseguenze umanitarie devastanti". In- tanto sono proseguiti nella notte pe- santi bombardamenti israeliani vicino al confine con la Striscia di Gaza.

Arrivando a Beirut, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha affermato che la guerra potrebbe aprirsi su “altri fronti” se i bombardamenti su Gaza continueranno. Una sorta di minaccia che confermerebbe la mano iraniana dietro l'attacco di Hamas di sabato scorso con un livello di organizzazione più sofisticata e preparata da tempo.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken che ieri era arrivato a Tel Aviv, oggi sarà in Giordania per incontrare il Re Abd Allah II.

Dopo i numeri delle vittime elencati da Israele che ha raggiunto quota 1.300, arriva la drammatica conta anche di Hamas che accusa Israele di aver compiuto un “genocidio” a Gaza. Una guerra che allo scontro sul terreno aggiunge quello di propaganda è così Hamas, dimenticando il loro attacco dei giorni scorsi, rivendica giustizia per i 1.537 palestinesi – tra cui 500 bambini e 276 donne – uccisi e 6.612 feriti negli attacchi aerei israeliani su Gaza. Ed è proprio in questa guerra anche di propaganda che riaffiorano tensioni anche in altri paesi come la Francia e la stessa Italia. - (PRIMAPRESS)