Italia-Africa: inizio dei lavori per il “ponte di crescita comune” con Metsola, Michel e von der Leyen

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il vertice “Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune” iniziato ieri sera con la cena di benvenuto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a cui hanno partecipato capi di Stato, ministri e rappresentanti dell’Ue, lascia oggi il posto al programma di relazioni che si terranno presso il Senato della Repubblica a Palazzo Madama.

Dopo la foto-opportunity prevista alle 10, sarà il presidente del Senato, Ignazio La Russa ad aprire i lavori del vertice con gli interventi del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Poi sarà la volta dei rappresentanti dell’Unione Africana, Azali Assoumani e Moussa Faki, del Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola e del Presidente del Consiglio Ue, Charles Michel e della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Il primo panel di interventi sarà chiuso dal Vice Segretario Generale Onu, Amina Mohammed.

Alle 11,30 si terranno le sessioni economiche e di cooperazione strutturale con i ministri dei Trasporti e dell’Economia, Salvini e Giorgetti e del Made in Italy, Urso. Il panel riguardante la “Sicurezza alimentare”:vedrà gli speeches di Tajani e di Lollobrigida. A seguire la Transizione Energetica con il ministro Pichetto Fratin e della Cultura, Bernini, Valditara e Sangiuliano. Per Sicurezza e immigrazione, Piantedosi e Crosetto. La lunga giornata si chiuderà alle 20 con le conclusioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. - (PRIMAPRESS)