Israele: oggi l’arrivo di Blinken a Tel Aviv con il mandato di salvaguardare civili e ostaggi

ISRAELE - Il segretario di Stato americano Antony Blinken oggi sarà di nuovo in Israele ma questa volta la sua missione dovrà spingere Netanyhau a concedere una tregua all'assedio di Gaza. A chiederlo ora sono migliaia di israeliani per il rilascio di ostaggi che ancora sono in mano di Hamas ma anche l'Europa e l'Onu che chiedono di salvaguardare i civili. Ieri Blinken aveva detto che discuterà dei "passi concreti" da intraprendere per ridurre al minimo i danni ai civili di Gaza nel crescente allarme per l'aumento delle vittime nel bombardamento israeliano dell'enclave.

Parlando ai giornalisti prima di partire per il suo secondo viaggio in Medio Oriente in meno di un mese, Blinken ha detto che le discussioni si concentreranno anche sul futuro di Gaza quando e se i militanti palestinesi di Hamas saranno sconfitti, sull’invio di maggiori aiuti umanitari a Gaza e sui modi per garantire la il conflitto non si diffonde. Garantire il rilascio degli oltre 200 ostaggi rapiti da Hamas sarà un altro argomento del viaggio, ha detto Blinken. Un funzionario della Casa Bianca ha detto che Blinken esorterà il governo israeliano ad accettare una serie di brevi cessazioni delle operazioni militari a Gaza per consentire il rilascio sicuro degli ostaggi e la distribuzione degli aiuti umanitari.

Il diplomatico americano, visiterà la Giordania dopo Israele e prima di dirigersi in Asia la prossima settimana, ha ribadito il diritto di Israele a difendersi ma ha affermato che sia il Paese che gli Stati Uniti hanno la responsabilità di garantire protezione ai civili in pericolo e questa volta la richiesta arriva con forza da Biden.