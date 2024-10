Israele colpita da razzi Hezbollah ad Haifa e Tiberiade nella notte del ricordo del 7 ottobre

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - È stata una notte tumultuosa per la difesa militare di Israele che in questi giorni sta ricordando la strage del 7 ottobre scorso quando vennero uccisi dalle milizie terroristiche di Hamas 695 civili in un party al Sud del paese. Sono nove le persone rimaste ferite nella notte in seguito all'attacco missilistico di Hezbollah contro le città di Haifa e Tiberiade, nel nord di Israele: lo riporta il Jerusalem Post, secondo cui nell'attacco è stato colpito anche un ristorante di Haifa. Otto feriti sono stati ricoverati all'ospedale Rambam Health Care Campus di Haifa, hanno riferito i media israelia- ni,tra cui anche un 13enne con ferite lievi.L'Idf ha fatto sapere che i razzi non sono stati intercettati e per que- sto è stata avviata un'indagine.

I caccia israeliani hanno colpito diversi obiettivi legati a Hezbollah a Beirut, tra cui il quartier generale dell'intelligence del gruppo, centri di comando e infrastrutture terroristiche, secondo quanto riportato dall'IDF. Durante i raid sono state distrutte strutture di stoccaggio di armi, come confermato dalle esplosioni secondarie rilevate. Gli attacchi si sono estesi anche al sud del Libano e alla valle della Beqaa, colpendo depositi di armi, altre infrastrutture e un centro di comando di Hezbollah.

Quattro razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso il sud di Israele mentre nel Paese sono in corso le celebrazioni a un anno dal massacro del 7 ottobre.Secondo l'esercito israe- liano (Idf), tre razzi sono stati in- tercettati dalle difese aeree,mentre il quarto ha colpito un'area aperta. Poco prima del lancio dei razzi, l'Idf aveva dichiarato di aver compiuto attacchi contro siti di Hamas a Gaza. L'ala militare di Hamas ha rivendicato il lancio di razzi. - (PRIMAPRESS)