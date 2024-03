Gaza: l’esercito israeliano fa transitare sei camion di aiuti dal 9º cancello di sicurezza

(PRIMAPRESS) - GAZA - Sei camion di aiuti umanitari sono entrati da Israele direttamente nel nord di Gaza: ad annunciarlo è stato l'esercito israeliano,indicando che si tratta di un progetto pilota per garantire la consegna di rifornimenti nell'area, ormai sull'orlo della carestia. I camion "sono entrati nel nord della Striscia attraverso il'96esimo' cancello della barriera di sicurezza". Una iniziativa a cui deve aver contribuito la minaccia di Biden di togliere qualsiasi aiuto ad Israele se avesse ancora impedito un corridoio di aiuti ai campi profughi ormai allo stremo per la fame.

Intanto sono continuati i lanci di generi alimentari di Usa e altri Paesi lungo l'area costiera e la nave Ong Open Arms è in navigazione da Cipro lungo per raggiungere un nuovo corridoio marittimo, ma ovviamente la via di terra resta la più rapida. - (PRIMAPRESS)