Gaza, intensi attacchi israeliani su Deir el Balah. Il rifiuto di Netanyhau a trattare per gli ostaggi

(PRIMAPRESS) - GAZA - Israele intensifica i bombardamenti nella zona centrale e meridionale di Gaza, con decine di persone uccise in un attacco massiccio sulle case a Deir el-Balah. Un osservatore dell'Onu afferma che “il massacro di civili deve essere fermato” perchè gli ospedali di Gaza lottano in modo impari all’aumento del numero di palestinesi che necessitano di cure urgenti.

Da Hamas si continua a dire che "nessuna trattativa" può essere portata avanti con Israele a meno che non interrompa la sua offensiva su Gaza. Ma le posizioni israeliane sono irremovibili. E neanche lo scontro di ieri delle famiglie degli ostaggi ancora in mano di Hamas sono riuscite a convincere Netanyhau. Prevarrà la ragione di Stato difronte alla salvezza di vite di israeliani. E così cresce tutta la rabbia verso una politica già condannata da quel 7 ottobre.