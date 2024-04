Gaza: gli israeliani si ritirano dalle zone meridionali della Striscia e preparano il grande assalto

(PRIMAPRESS) - GAZA - A 6 mesi dai fatti del 7 ottobre 2023 che hanno acceso il conflitto tra Israele ed Hamas, mentre al Cairo di tenta una negoziazione per un cessate il fuoco tra Egitto, Arabia Saudita ed USA, le truppe israeliane si stanno ritirando dalla parte meridionale della Striscia di Gaza. "Ma non significa affatto che la guerra contro Hamas sia finita: anzi, sarà ancora lunga". Lo ha detto il capo di stato maggiore delle forze armate di Israele, tenente generale Herzi Halevi in una dichiarazione. "Stiamo combattendo questa guerra in modo diverso, è diversa dalle precedenti. La guerra a Gaza continua e siamo lontani dal fermarci. Gli alti funzionari di Hamas sono ancora nascosti. Li raggiungeremo prima o poi. Stiamo facendo progressi, uccidendo sempre più terroristi e comandanti e distruggendo sempre più infrastrutture terroristiche, anche ieri sera",

I palestinesi sono tornati nelle loro case distrutte a Khan Younis. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant afferma che le truppe israeliane che si sono ritirate da Gaza domenica lo hanno fatto per prepararsi alle future operazioni, anche nella città meridionale di Rafah. - (PRIMAPRESS)