Gaza: da stamane il lento rientro dei profughi palestinesi nelle poche case rimaste in piedi

(PRIMAPRESS) - GAZA - Migliaia di palestinesi hanno iniziato a dirigersi verso nord, lungo Rasheed Street a Gaza, per fare ritorno nella parte settentrionale della Striscia dove ancora qualche casa è rimasta in piedi ma priva dei servizi essenziali. Lo mostrano i filmati sui social palestinesi diffusi da Times of Israel. L'Idf ha affermato che consentirà ai cittadini di Gaza di spostarsi nel corridoio Netzarim a partire da stamane. Media palestinesi riferiscono che le truppe israeliane stanno lasciando una parte del corridoio, che separa nord e sud della Striscia di Gaza. La richiesta alla Giordania e all'Egitto di ospitare profughi ha già visto quest'ultimi con un netto rifiuto. - (PRIMAPRESS)