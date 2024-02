Gaza City: scoperto dalle forze israeliane un tunnel sotto la sede Unrwa nel quartiere Rimal

(PRIMAPRESS) - GAZA - L'esercito israeliano ha scoperto un tunnel dell'intelligence di Hamas che passava sotto un edificio principale dell'Unrwa, la sede dell'Onu per i rifugiati a Gaza City nel quartiere di Rimal. "Il tunnel è lungo 700 metri e profondo 18" e "le strutture dell' Unrwa gli fornivano elettricità". "Non sapevamo cosa ci fosse sotto la sede a Gaza City"afferma su X il direttore dell'agenzia Onu per i palestinesi spiegando che "il personale ha lasciato il suo quartier generale a Gaza City il 12 ottobre in seguito agli ordini di evacuazione israeliani". - (PRIMAPRESS)