Gaza City: strage di oltre 100 affamati che indigna la comunità internazionale. Il messaggio Usa

(PRIMAPRESS) - GAZA - Sono 104 morti i morti denunciati e 250 ferite da spari israeliani nel sud di Gaza City, nella calca di chi aspettava gli aiuti umanitari arrivati in città. Lo riporta Al Jazeera, citando anche la direzione dell'ospedale al-Shifa, dove sono stati portati i morti e i feriti. Ma il bilancio è solo parziale. Ieri sono entrati nella Striscia 116 camion e in totale a febbraio 3.200. L'Unrwa,agenzia Onu per i rifugiati,denuncia: in un mese consegne dimezzate.

In serata è arrivato il messaggio del portavoce del Consiglio di sicurezza della Casa Bianca che ha definito "un grave incidente" la strage di Gaza dove oltre 100 persone hanno perso la vita mentre erano in attesa della distribuzione degli aiuti alimentari. Il portavoce ha detto che la Casa Bianca sta esaminando la situazione e ha rinnovato l'appello per il cessate il fuoco. "Piangiamo la perdita di vite innocenti e riconosciamo la terribile situazione umanitaria a Gaza, dove palestinesi innocenti stanno soltanto cercando di nutrire le loro famiglie". - (PRIMAPRESS)