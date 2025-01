È tregua a Gaza con 3 ore di ritardo. Prima fase di scambio di ostaggi nel pomeriggio

Romi Gonen, uno degli ostaggi in mano ad Hamas

(PRIMAPRESS) - GAZA - È iniziata da questa mattina di domenica 19 gennaio la tregua tra Israele ed Hamas alle ore 10,15 ora locale con tre ore di ritardo rispetto a quello stabilito inizialmente. L'accordo ha previsto una prima fase di scambi degli ostaggi solo dopo che Israele avesse ottenuto i nomi delle tre prigioniere nelle mani di Hamas. E così è stato anche se i media locali avevano parlato di tre soldatesse israeliane che il 7 ottobre erano state fatte prigioniere nel kibuz di confine con la striscia.

Un alto funzionario di Hamas aveva dichiarato nelle prime ore di questa mattina di aver inviato l'elenco con i nomi degli ostaggi per la liberazione di oggi. Tel Aviv ha confermato. Hamas aveva in precedenza ammesso ritardi nella consegna dei nomi. Aveva riconosciuto che ci sono stati dei problemi dovuti a "ragioni tecniche". Ma Hamas aveva confermato "l'impegno nei confronti dei termini dell'accordo del cessate il fuoco". In base all'intesa, Hamas, secondo l'accordo, era tenuta a fornire i nomi degli ostaggi almeno 24h prima dal rilascio. - (PRIMAPRESS)