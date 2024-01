Danimarca: il primo giorno di re Frederik X sul trono anche di Groenlandia e Isole Faroe

(PRIMAPRESS) - DANIMARCA - È il primo giorno da re di Frederik X di Danimarca, dopo che la regina Margrethe, alla vigilia dell'anno nuovo ha comunicato in diretta tv l'intenzione di abdicare, lasciando ufficialmente il trono al figlio che diventa re e capo di Stato della Danimarca ma anche della Groenlandia e delle Isole Faroe. Il nuovo sovrano si trasferirà da oggi 14 gennaio, al palazzo di Amalienborg con i 4 figli e la moglie Mary, che sarà la prima regina australiana. Frederik, 55 anni, è un ufficiale militare decorato ed è molto popolare anche grazie al suo stile informale ma anche per la sua forte passione per le regate veliche che lo ha portato più volte anche in Italia da Capri a Porto Cervo. - (PRIMAPRESS)