Danimarca: è ripreso il traffico aereo e marittimo dopo un allarme missile durante una esercitazione

DANIMARCA - È rientrata solo ieri notte l'allerta missile che ha tenuto con il fiato sospeso la Danimarca. La navigazione nello stretto che separa due isole era stata interrotta per il rischio del lancio di un missile da una fregata della Marina. Nel corso di un test era stato attivato un lanciamissili che per diverse ore non era stato possibile disattivare. Sospeso dunque a lungo il traffico aereo e marittimo nell'area.