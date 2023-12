Cisgiordania e centro di Gaza sotto attacco israeliano. 7 vittime a Nuseirat. Migliaia in fuga

(PRIMAPRESS) - CISGIORDANIA - Le forze israeliane fanno irruzione a Ramallah e in altre città della Cisgiordania occupata. Almeno sette palestinesi sono stati uccisi nell'attacco israeliano al campo di Nuseirat, riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, mentre da ieri Israele espande le operazioni di terra nel centro di Gaza.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che decine di migliaia di palestinesi stanno fuggendo dal centro di Gaza e da Khan Younis, tentando di sfuggire agli attacchi israeliani. Ma intanto si apre la minaccia di un altro fronte in Libano. Il ministro degli Esteri israeliano, Cohen, afferma che il capo del gruppo libanese Hezbollah potrebbe essere il prossimo obiettivo di Israele. Visitando il confine con ambasciatori stranieri, Cohen dice che il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, "deve ca- pire che il prossimo sarà lui",perché Hezbollah non rispetterebbe il cessate il fuoco delle Nazioni Unite del 2006 sul ritiro dalla zona di confine. "Ope- reremo per sfruttare al massimo l'opzione diplomatica. Se non funziona, tutte le opzioni sono valide",dice Cohen. - (PRIMAPRESS)