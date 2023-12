Cina, la fine della Via della Seta spinge Xi Jinping a trovare nuovi accordi con von der Leyen

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Anche l'ultimo barlume italiano di possibilità per realizzare la Via della Seta voluta dalla Cina è crollato per il rifiuto da parte del governo Meloni che non ha voluto dare seguito a quello che era un progetto avallato dal governo Conte. Ora il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato Ursula von der Leyen la presidente della Commissione europea e il presidente del Consiglio europeo, Michel a Pechino per il 24esimo summit bilaterale Cina-Ue. L'obiettivo è di trovare alternative alla definitiva archiviazione della rotta commerciale della Seta e quindi di rimuovere una serie di controversie commercieli, diritti umani e la guerra in Ucraina. Oggi nell'incontro con il premier Li Qiang, Von der Leyen ha sottolineato come nel 2022 il deficit commerciale Ue con la Cina sia arrivato alla cifra record di 390 mld di euro. Xi ha invitato l'Ue ad "affrontare insieme le sfide globali per promuovere stabilità e prosperità". - (PRIMAPRESS)