Chiuso il vertice Italia-Africa. Meloni: “Si apre una nuova pagina”. Dai fondi di Roma all’EGG

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è chiuso questa sera il vertice Italia-Africa. "Ma ora si apre una pagina nuova. Sono contenta di aver riscontrato" una ampia partecipazione e per relazioni basate su cooperazione da pari a pari". Così Giorgia Meloni concludendo i lavori della conferenza. "Considero questa giornata come una ripartenza.Siamo solo all'inizio", osserva la premier, sottolineando "il successo" dell'iniziativa". Il piano Mattei è "un piano di obiettivi concreti", il metodo di lavoro prevede "un cronoprogramma preciso per un modello nuovo".

"Il mondo sta cambiando e noi dobbiamo cambiare con esso. Dodici delle 20 economie a più rapida crescita del pianeta si trovano in Africa. E' stata descritta come la terra giovane in un mondo che invecchia. La narrativa sul continente e le nostre relazioni devono evolversi". Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento al summit Italia-Africa a Roma.

"Sono molto grata all'Italia per aver messo la cooperazione con l'Africa al centro della sua politica estera e della presidenza del G7. Il nuovo Piano Mattei rappresenta un importante contributo a questa nuova fase della nostra partnership con l'Africa e si integra con il nostro European Global Gateway, 150 miliardi di euro" dall'Ue, ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, sottolineando che "gli interessi e i destini tra Africa ed Europa sono allineati più che mai", su energia pulita, lotta al cambiamento climatico, lavoro, fermare le perdite di vite umane sulle rotte migratorie. - (PRIMAPRESS)