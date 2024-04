Nucleare: domani all'ex Barberia del Senato l'intergruppo parlamentare incontra Confindustria, Eni, Enel e Newcleo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani, martedì 9 aprile alle ore 11, presso la sala Ex Barberia del Senato, i deputati e i senatori dell’intergruppo parlamentare sull’energia nucleare si confronteranno con Confindustria, Enel, Eni e Newcleo.

“Il nostro mix energetico - spiega la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent - non basta più e sull’energia nucleare si è arrivati a una svolta tecnologica. Mentre si deve accelerare sulle rinnovabili, non possiamo rinunciare al nucleare, su cui le nostre imprese sono partner di ricerche europee, ma in Italia non possono agire. È il momento di cambiare rotta per agire con una strategia energetica senza pregiudizi”. - (PRIMAPRESS)