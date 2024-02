Fisco: il governo rivede le sanzioni per i ritardi e omessi versamenti. Si introduce la proporzionalità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo accende il semaforo verde per la riforma delle sanzioni in ambito fiscale. Il consiglio dei ministri lo ha fatto attraverso la revisione di tre decreti del ’97 e della legge sulle cosiddette «manette agli evasori» (Dlgs 74/2000): il 472 che fissa i principi generali delle sanzioni amministrative introducendo il principio della proporzionalità delle sanzioni; il 471 che rivede le misure amministrative sugli omessi versamenti introducendo la proporzionalità della sanzione senza però modificare le pene per frodi e omesse dichiarazioni; il 473 che riscrive le sanzioni in materia di tributi vari come registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, assicurazioni e concessioni eliminando la sanzione minima e massima e introducendo una misura proporzionale.

Mentre sulla legge «manette agli evasori» il Governo riscrive la norma sulle indebite compensazioni e crea un paracadute per chi paga a rate rispetto ai reati di completo omesso versamento di Iva e ritenute. - (PRIMAPRESS)