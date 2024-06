Spazio: la navicella Starliner di Boeing entrata nella Stazione internazionale con gli astronauti Wilmore e Williams

(PRIMAPRESS) - USA - I primi due astronauti a bordo della navicella Starliner della Boeing sono entrati nella Stazione spaziale internazionale. Una sfida importante per il gigante aerospaziale e per la Nasa,allo scopo di mostrare che il veicolo è si- curo per viaggi spaziali regolari. Decollata dalla Florida, la Starliner ha raggiunto la Iss in ritardo a causa di problemi a 5 propulsori. Gli astronauti Butch Wilmore, 61 anni, e Suni Williams, 58 anni, sono stati accolti dai 7 astronauti americani e russi già a bordo della Stazione spaziale. - (PRIMAPRESS)